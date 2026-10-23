Caminhão com carga de biscoito tomba e é saqueado por populares

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (23), na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho

A carga de biscoito ficou espalhada pela pista e populares iniciaram o saque dos produtos (Foto: Divulgação/PRF)

Um caminhão carregado de biscoitos tombou e teve a carga saqueada por populares no km 114,2 da BR-101, no sentido Escada, no município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O acidente aconteceu por volta das 12h desta sexta-feira (23), nas proximidades de uma torre de telefonia celular.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o acidente, a carga ficou espalhada pela pista e populares iniciaram o saque dos produtos.

“Não foi possível realizar o teste de etilômetro no local, tendo em vista que o condutor do veículo foi socorrido antes da chegada da equipe policial”.

Ainda segundo a corporação, uma equipe da PRF foi acionada e enviada ao local para atender à ocorrência, registrar os fatos, conter o saque da carga e orientar o tráfego, garantindo a segurança viária.

“A PRF permanece em contato com a empresa transportadora responsável para a adoção das providências cabíveis referente à remoção do veículo e recolhimento do material”.