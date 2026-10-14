Caminhão-cegonha tomba na BR-101 em Paulista; motorista ficou ferido

Faixa da BR-101 no sentido Abreu e Lima está interditada por conta do derramamento de óleo na via

Suspeita da PRF é que o motorista do caminhão-cegonha tenha perdido o controle na curva (PRF/Divulgação)

Um caminhão-cegonha tombou no Km 52 da BR-101, em Paulista, por volta das 4h desta quarta-feira (14). O acidente ocorreu no sentido Abreu e Lima e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve a interdição dessa faixa por conta de um derramamento de óleo na pista.

A suspeita da PRF é que o motorista do caminhão tenha perdido o controle na curva. O profissional, que não teve o nome divulgado, ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

O veículo segue tombado no canteiro central da rodovia. Ainda de acordo com a PRF, o DNIT foi acionado para fazer a limpeza da via.

