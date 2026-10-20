Caminhão tomba na BR-101, na Iputinga, e deixa trânsito lento nesta terça-feira (20)

Roda do veículo teria se soltado na noite desta segunda-feira (19), segundo informações da PRF

Caminhão tombou no no km 65 da BR 101 na Iputinga, em frente ao Atacadão, sentido Ceasa (Foto: Divulgação/PRF)

Um caminhão carregado com bagaço de cana tombou na noite desta segunda-feira (19), no km 65 da BR-101, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, em frente ao Atacadão, no sentido Ceasa. O trânsito na área está lento e há registro de congestionamento no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teria saído de João Pessoa, na Paraíba, com destino a Lajedo, no Agreste de Pernambuco.

Uma equipe da PRF está no local acompanhando o conserto da roda do veículo para que o caminhão possa ser retirado da pista.

Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção.