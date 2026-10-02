Caminhão perde o controle, bate em veículos e invade mercadinho em Vitória de Santo Antão

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Mário Bezerra; veículos atingidos estavam estacionados e ninguém ficou ferido

Porta do caminhão ficou pendurada com a força do impacto (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um caminhão carregado de garrafas de água mineral desceu uma rua desgovernado, atingiu outros veículos que estavam estacionados e acabou batendo na estrutura de um mercadinho no bairro Mário Bezerra, em Vitória de Santo Antão. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º). Ninguém ficou ferido.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o caminhão descendo em alta velocidade e atingindo uma caminhonete e duas motos. Todos os veículos estavam estacionados e sem ocupantes.

Após as colisões, o caminhão parou na estrutura do Mercadinho Nordestão. O impacto foi tão forte que a porta do lado do motorista se desprendeu. No mesmo momento, o motorista caiu do veículo, mas, nas imagens, é possível vê-lo saindo do local andando.

Segundo informações de populares, o motorista teria relatado que uma falha nos freios provocou o acidente.

Nem o Corpo de Bombeiros de Pernambuco nem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para a ocorrência.