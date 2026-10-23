Quatro linhas de ônibus terão itinerários alterados em Jardim Atlântico a partir da próxima segunda-feira (26)

As mudanças ocorrem em razão da implantação de um novo binário pela Prefeitura de Olinda

ônibus (Leandro de Santana/DP Fotos)

O Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) realizará alterações nos itinerários de quatro linhas de ônibus que circulam pelo bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. A mudança começará nesta segunda-feira (26).

A modificação ocorre em razão da implantação de um novo binário pela Prefeitura de Olinda, no trecho entre a Rua Professor Olímpio Magalhães e a Praça Procurador Pedro Jorge, na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti.

As alterações abrangem as linhas 1907 – Paulista/Rio Doce, 1960 – TI Rio Doce/Maria Farinha (Casa Caiada), 1974 – Jardim Atlântico e 1987 – TI Rio Doce (Príncipe/Conde Boa Vista).

Confira os trechos dos novos itinerários:

1907 – Paulista/Rio Doce: Terminal/Ponto de retorno – … Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Rua Aluísio de Azevedo, Rua Professor Olímpio Magalhães, Avenida Fagundes Varela, Rua Pedro Álvares Cabral,..

1960 – TI Rio Doce/Maria Farinha (Casa Caiada) e 1987 – TI Rio Doce (Príncipe/Conde Boa Vista): Ponto de retorno/Terminal – … Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Rua Aluísio de Azevedo, Rua Professor Olímpio Magalhães, Avenida Fagundes Varela, Rua Manoel Graciliano de Souza, …

1974 – Jardim Atlântico: Ponto de retorno/Terminal – … Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Rua Aluísio de Azevedo, Rua Professor Olímpio Magalhães, Avenida Fagundes Varela, Rua Pedro Álvares Cabral.