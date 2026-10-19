Ônibus escolar pega fogo em Nazaré da Mata; ninguém fica ferido

Veículo havia sido substituído pela empresa responsável no sábado (17) e começou a operar nesta segunda-feira (19), segundo a prefeitura; incêndio afetou moradores da região

Ônibus transportava estudantes do município no momento em que entrou em chamas (Foto: Reprodução/Instagram)

Um ônibus utilizado no transporte escolar pegou fogo nesta segunda-feira (19), na Rua Coelho Neto, no bairro do Juá, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte. Ninguém ficou ferido.

O veículo transportava estudantes de comunidades rurais e vinha da localidade de Lagoa do Ramos, no município.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para combater as chamas e enviou duas viaturas ao local. O incêndio foi extinto, mas moradores relataram nas redes sociais falta de energia e a suspeita é de que o fogo tenha atingido a rede elétrica de um poste. A via de acesso ao centro da cidade também ficou bloqueada. Com isso, a Neoenergia Pernambuco informou que equipes estavam no local para atender à ocorrência.

Em nota de esclarecimento, a Prefeitura de Nazaré da Mata informou que o ônibus havia sido substituído pela empresa responsável pelo serviço no sábado (17) e começou a operar nesta segunda-feira (19), mesmo dia do incêndio.

A gestão municipal afirmou que está adotando medidas para apurar as circunstâncias da ocorrência e avaliar as responsabilidades da empresa contratada, incluindo a possibilidade de rescisão do contrato.

As secretarias municipais de Transporte, Infraestrutura, Segurança e Saúde acompanham a situação e prestam assistência aos moradores e às residências afetadas pela fumaça.

A administração municipal também alertou para os riscos relacionados à rede elétrica nas proximidades do local, devido a possíveis danos à fiação provocados pelo incêndio. A orientação é que a população não se aproxime nem toque em fios danificados enquanto a situação estiver sendo avaliada pelos órgãos responsáveis.

A prefeitura declarou ainda que a segurança dos estudantes e da população é uma prioridade e afirmou que manterá as medidas necessárias para garantir condições adequadas ao transporte escolar.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas.