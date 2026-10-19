Reforço de verão amplia oferta de viagens de ônibus aos domingos

Iniciativa contempla linhas que atendem às praias e às prévias carnavalescas de Olinda

Ao todo, dez linhas serão contempladas pela programação especial, com ajustes na frota e no número de viagens. (Foto: Divulgação/Conorte)

Pernambuco iniciou, desde o último domingo (18), uma programação especial com reforço de verão 2026-2027, que visa ampliar à oferta de viagens aos domingos em linhas de ônibus que atendem às regiões de praia e aos locais de realização das prévias carnavalescas de Olinda. A medida foi formulada pelo Governo do Estado, por meio do Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM).

Ao todo, dez linhas operadas pelas empresas Borborema, Conorte, São Judas Tadeu e Mobibrasil serão contempladas pela programação especial, com ajustes na frota e no número de viagens.

Linhas contempladas

Pela empresa Borborema, o reforço inclui as linhas 026 – TI Aeroporto/TI Joana Bezerra, 071 – Candeias, e 440 – CDU/Caxangá/Boa Viagem.

A Conorte terá reforço nas linhas 1922 – Pau Amarelo/TI Pelópidas, 1944 – TI Pelópidas/Maria Farinha (Loteamento Conceição) e 1968 – Ilha de Itamaracá/TI Igarassu.

Na operação da São Judas Tadeu, serão contempladas as linhas 157 – Gaibu/TI Cabo, 195 – Recife/Porto de Galinhas (Opcional) e 196 – Nossa Senhora do Ó/TI Cabo.

Já a Mobibrasil participará da programação com a linha 2920 – TI Rio Doce/TI CDU.

As linhas irão receber um reforço especial tanto na frota quanto na quantidade de viagens, para atender os passageiros que desejem utilizar o transporte público, para as áreas de praia.

A iniciativa integra o planejamento operacional para o período de verão 2026-2027 e considera o aumento da circulação de passageiros em direção ao litoral pernambucano, além da movimentação associada às prévias carnavalescas de Olinda.