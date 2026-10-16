Olinda implanta sistema binário nas pontes de Jardim Atlântico para melhorar a circulação viária

Mudança entrou em vigor nesta sexta-feira (16) e organiza o fluxo de veículos nas pontes das ruas Aluísio de Azevedo e Fagundes Varela

Mudança acontecerá em duas pontes do bairro de Jardim Atlântico (Foto: Divulgação/PMO)

Um sistema binário está sendo implantado, nesta sexta-feira (16), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. A alteração viária engloba as pontes da Rua Aluísio de Azevedo e da Avenida Fagundes Varela, a principal do bairro.

Com a mudança, a ponte da Rua Aluísio de Azevedo passa a operar em sentido único para a entrada no bairro de Jardim Atlântico. Já a ponte da Rua Fagundes Varela passa a funcionar no sentido da Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, estabelecendo uma organização complementar dos fluxos de veículos na região.



De acordo com a Prefeitura de Olinda, a medida reorganiza os sentidos de tráfego e busca melhorar as condições de deslocamento para motoristas e demais usuários das vias.

Via Metropolitana Norte e mobilidade urbana

A intervenção integra o contexto de melhorias na circulação viária de Olinda, que tem na Via Metropolitana Norte (VMN) um dos principais eixos estruturadores do sistema viário municipal. A via tem perspectiva de consolidação como corredor arterial, ampliando sua função de conexão e integração entre municípios.



De acordo com as estimativas apresentadas para a VMN, a intervenção pode beneficiar diretamente cerca de 33% da população de Olinda, com melhorias nas condições de circulação, acessibilidade e oferta de transporte público coletivo. Entre os benefícios previstos está a maior proximidade dos pontos de embarque e desembarque de ônibus em relação às residências.