Veja a previsão do tempo para Pernambuco nesta sexta (23), sábado e domingo

Apac prevê chuva fraca em algumas áreas do estado no fim de semana, enquanto o domingo deve ter tempo firme na maior parte de Pernambuco, com exceção de Fernando de Noronha

A previsão é de sol apenas no domingo. Na sexta e no sábado, há possibilidade de chuva fraca (Foto: Isabella Fabricio/DP)

A previsão do tempo para Pernambuco nesta sexta-feira (23) indica possibilidade de chuva fraca na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Agreste. Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão de São Francisco, o tempo deve permanecer seco, assim como em Fernando de Noronha.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima Previsão (Apac), no sábado (24), as condições devem continuar semelhantes, com previsão de chuva fraca na Região Metropolitana e na Mata Sul.

Nas demais regiões do estado, incluindo a Mata Norte, o Agreste e o Sertão, a previsão é de tempo sem chuva. Em Fernando de Noronha, também não há previsão de precipitações.

Já no domingo (25), o tempo deve permanecer firme na maior parte de Pernambuco. A previsão indica ausência de chuva na Mata Norte, Região Metropolitana, Mata Sul, Agreste e nos Sertões. A exceção é Fernando de Noronha, onde há possibilidade de chuva fraca.