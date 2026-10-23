Aproximadamente 110 kg de maconha são apreendidos em Flores, no Sertão de Pernambuco

Droga estava em veículo abordado durante uma operação policial; motorista fugiu após abandonar o carro

Carro foi abandonado com a droga. Motorista fugiu (Foto: Divulgação/PMPE)

Aproximadamente 110 kg de maconha pronta para o consumo foram apreendidos no distrito de Sítio dos Nunes, em Flores, no Sertão de Pernambuco.

A droga foi encontrada durante a Operação Madrugada Segura, realizada nesta sexta-feira (23), por uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), da Polícia Militar de Pernambuco.

Os policiais visualizaram um veículo cujo condutor desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga. Após abandonar o carro alguns metros à frente, o suspeito fugiu pela vegetação da Caatinga e não foi localizado.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram aproximadamente 110 kg de maconha pronta para o consumo.

Diante dos fatos, a droga e o veículo apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Flores, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.