Aproximadamente 110 kg de maconha são apreendidos em Flores, no Sertão de Pernambuco
Droga estava em veículo abordado durante uma operação policial; motorista fugiu após abandonar o carro
Publicado: 23/10/2026 às 10:40
Carro foi abandonado com a droga. Motorista fugiu (Foto: Divulgação/PMPE)
Aproximadamente 110 kg de maconha pronta para o consumo foram apreendidos no distrito de Sítio dos Nunes, em Flores, no Sertão de Pernambuco.
A droga foi encontrada durante a Operação Madrugada Segura, realizada nesta sexta-feira (23), por uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), da Polícia Militar de Pernambuco.
Os policiais visualizaram um veículo cujo condutor desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga. Após abandonar o carro alguns metros à frente, o suspeito fugiu pela vegetação da Caatinga e não foi localizado.
Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram aproximadamente 110 kg de maconha pronta para o consumo.
Diante dos fatos, a droga e o veículo apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Flores, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.