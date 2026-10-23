CBTU anuncia fim da via singela no Ramal Camaragibe

Trens voltam a circular com menor intervalo de tempo. Serviço de troca de tormentes e alinhamento da via foi concluído

O Ramal Camaragibe encerrou a operação em via singela (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

O Ramal Camaragibe encerrou a operação em via singela. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que nesta quinta-feira (23) o ramal voltou a operar normalmente.

O serviço de troca de dormentes e alinhamento da via tinha previsão de ser concluído em dezembro, mas foi entregue antecipadamente.

De acordo com a CBTU, o sistema de velocidade será reinstalado, e os trens voltarão a circular com menor intervalo de tempo.

Horário de funcionamento

As estações das Linhas Centro e Sul continuam fechando uma hora mais cedo devido às obras de reforma dos telhados das estações Afogados e Joana Bezerra.

Com o horário reduzido, a operação acontece das 5h às 22h. Não há previsão para retorno do horário padrão.