Outubro Rosa: ação oferta serviços gratuitos de fisioterapia e acolhimento psicológico para mulheres, no Recife

A iniciativa busca incentivar o autocuidado e promover a saúde por meio de atendimentos humanizados

Serviços serão oferecidos na unidade da Uninassau, do Derby (Foto: Juan Lapa/UNINASSAU)

Serviços de fisioterapia e acolhimento psicológico para a população feminina, ambos gratuitos, serão oferecidos a partir da próxima segunda-feira (26), pela Uninassau Recife. A atividade faz parte da campanha do Outubro Rosa que tem como foco conscientizar as mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Na Clínica-Escola de Fisioterapia, são ofertados revitalização facial, ventosaterapia e aula experimental de pilates. São disponibilizadas 15 fichas diárias, sendo cinco para cada serviço.



O agendamento deve ser feito por meio do WhatsApp (81) 99561-7571 ou na recepção do local, sendo necessário apresentar documento oficial com foto na data do atendimento. A iniciativa acontece de 26 a 30 de outubro, das 8h às 17h.

Já o acolhimento psicológico voltado para as mulheres acontece apenas no dia 30 de outubro, das 10h às 18h. O serviço acontece na Clínica-Escola de Psicologia. As interessadas devem entrar em contato por meio do WhatsApp (81) 99561-7571.

"Muitas mulheres enfrentam medos, inseguranças e desafios relacionados à saúde. É por conta disso que o acolhimento psicológico pode ser uma ferramenta importante para oferecer suporte, orientação e fortalecimento emocional”, explica Márcia Karine Monteiro, coordenadora do curso de Psicologia da Uninassau Graças.

Já sobre a fisioterapia, a profissional explica que tem um papel fundamental na promoção da qualidade de vida, auxiliando na prevenção de dores e na melhora da funcionalidade do corpo. “Nossa intenção é incentivar o autocuidado e promover a saúde”, pontua.

Fisioterapia

Quando: 26/10 até 30/10;

Local: Clínica-Escola de Fisioterapia - Rua Ana Angélica, 45, Derby;

Horário: das 8h às 17h;

Agendamento: WhatsApp (81) 99561-7571.

Psicologia

Quando: 30/10;

Local: Clínica-Escola de Psicologia- Rua Ana Angélica, 45, Derby;

Horário: das 10h às 18h;

Agendamento: WhatsApp (81) 99561-7571.