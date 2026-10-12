Outubro Rosa: confira os serviços e exames de saúde gratuitos em Pernambuco

Campanhas do Estado e das prefeituras do Recife e de Olinda incluem exames, orientações e atividades de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero durante outubro

Ações gratuitas de saúde durante o Outubro Rosa buscam facilitar o acesso das mulheres à prevenção e ao diagnóstico (Foto: Rodrigo Nunes/MS)

O Outubro Rosa mobiliza, neste mês, a rede pública de saúde de Pernambuco com oferta de mamografias, exames preventivos e atividades de orientação sobre o câncer de mama e o câncer de colo do útero. No Recife, serão disponibilizadas 3.440 vagas para mamografia sem necessidade de agendamento, enquanto Olinda prevê mutirões de exames nos dias 16 e 30. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) também programou ações de conscientização e atendimento voltadas às servidoras estaduais, além de atividades em hospitais da rede.

A campanha busca ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce, duas medidas importantes para reduzir os impactos dessas doenças. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é de 78.610 novos casos de câncer de mama por ano no Brasil no triênio 2026-2028. O tumor é o mais frequente entre as mulheres, excluindo o câncer de pele não melanoma.

A diretora de Linhas de Cuidados Assistenciais da SES-PE, Ana Paula Lucena, destaca que a identificação precoce pode ampliar as possibilidades de tratamento. “A gente entende que o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero realmente salva vidas."

Na capital pernambucana, a Secretaria de Saúde disponibilizará mais de 3 mil vagas para mamografia durante outubro, o dobro da oferta mensal regular. O serviço será realizado pelo Mamógrafo Móvel em 43 pontos itinerantes, com 80 vagas por caminhão. Não será necessário agendamento prévio. O calendário pode ser visualizado aqui.

A oferta é destinada a mulheres cis e homens trans com idade entre 50 e 74 anos. Os resultados estarão disponíveis em até 30 dias, no local onde o exame foi realizado ou na unidade de saúde mais próxima.

A programação municipal também inclui atividades nas unidades de saúde, como rodas de conversa, mesas-redondas, produção de materiais educativos, busca ativa nos territórios, ações nas comunidades, caminhadas, corridas e feiras de saúde.

A abertura oficial da campanha prevê a oferta de serviços no edifício-sede da Prefeitura do Recife, com Mamógrafo Móvel, atualização da caderneta de vacinação, coleta para exame citológico, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), distribuição de preservativos e auriculoterapia.

Segundo a gestão municipal, mulheres que não se enquadram na faixa etária indicada para o rastreamento por mamografia podem passar por avaliação em uma unidade de atenção básica. Se houver indicação de um profissional de saúde, o exame também poderá ser realizado.

Olinda terá mutirões de exames

Em Olinda, a programação ocorre ao longo de outubro, com ações nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e em outros equipamentos municipais. A agenda inclui atendimentos clínicos e odontológicos, atualização vacinal, testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais, além de práticas integrativas, como auriculoterapia e ventosaterapia.

O município também programou mutirões de mamografia e ultrassonografia nos dias 16 e 30 de outubro, com oferta total de 200 exames. As atividades serão realizadas na Policlínica São Benedito, no dia 16, e na Policlínica Barros Barreto, no dia 30.

A programação inclui, ainda, ações nas seguintes unidades:

20 de outubro: Rio Doce II;



21 de outubro: Policlínica Jardim Fragoso;



22 de outubro: CRO;



23 de outubro: Policlínica da Mulher, no Varadouro;



27 de outubro: Policlínica Rio Doce I;



29 de outubro: Policlínica Ouro Preto.

A agenda municipal também prevê mutirões de cirurgias de catarata e atividades voltadas à promoção da saúde e ao acolhimento das mulheres. É importante confirmar com a unidade de referência a necessidade de encaminhamento e os critérios para acesso aos exames.

Estado concentra ações entre os dias 19 e 23

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A Secretaria Estadual de Saúde programou, entre os dias 19 e 23 de outubro, atividades de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres que atingem as mulheres. A iniciativa deste ano tem como tema “Quem cuida também se cuida”, com foco no autocuidado das trabalhadoras da rede pública estadual.

Entre os dias 19 e 24, a Carreta da Mulher Pernambucana ficará estacionada na Rua da Aurora, no Recife, para atender exclusivamente servidoras estaduais. Mulheres de 40 a 74 anos poderão realizar mamografia. Para o exame citopatológico, voltado ao rastreamento do câncer de colo do útero, a faixa etária prevista é de 25 a 64 anos.

No dia 21, a partir das 8h30, a sede da SES-PE, no bairro de Santo Amaro, receberá uma programação com palestras e atividades educativas. Estão previstas orientações sobre fatores de risco, diagnóstico precoce, saúde emocional e autocuidado, além de uma atividade sobre a importância dos exercícios físicos.

Hospitais estaduais também participarão da campanha, com atividades que incluem palestras, capacitação de equipes para abordagens humanizadas, exames de mamografia, coleta de material para preventivo e procedimentos para investigação de alterações suspeitas.

“Pedimos que as mulheres procurem realmente os serviços de saúde. A gente entende que a população está vivendo mais e, à medida que está envelhecendo, o surgimento de doenças crônico-degenerativas, como o próprio câncer, é naturalmente esperado. Quanto mais se vive, maior a probabilidade do surgimento e da incidência dessas doenças”, destaca Ana Paula Lucena.

A estratégia estadual inclui ainda o encaminhamento das pacientes que apresentem suspeita ou confirmação de câncer para unidades especializadas. Segundo Ana Paula Lucena, a intenção é evitar que as mulheres precisem buscar atendimento por conta própria depois de receberem os resultados dos exames.

A SES-PE informou que cerca de 300 mulheres já foram identificadas com lesões de forte suspeição ou doenças oncológicas nas ações das carretas. As pacientes com diagnóstico confirmado foram inseridas na rede de atendimento especializado. O número se refere aos indicadores apresentados pela secretaria para o período de funcionamento do serviço, iniciado em maio deste ano.

Alterações nas mamas devem ser avaliadas por profissionais de saúde. Entre os sinais que merecem atenção estão caroço ou nódulo na mama ou na região da axila, alterações na pele, como vermelhidão ou aspecto semelhante à casca de laranja, mudanças no formato ou na aparência do mamilo, saída de secreção pelo mamilo e mudanças perceptíveis no formato ou no tamanho da mama.

“Todas as mulheres que perceberem qualquer tipo de alteração, seja secreção, alteração no tecido ou percepção de nódulos em qualquer localização da mama ou na região axilar, devem, independentemente de qualquer coisa, tirar as dúvidas procurando profissionais especializados, inclusive nas nossas carretas”, orienta Ana Paula Lucena.



ONG CasaRosa

A ONG CasaRosa distribuirá mais de 200 encaminhamentos gratuitos para mamografias e ultrassonografias na próxima quarta-feira (14), das 8h às 15h, na Rua Nicarágua, 151, no Espinheiro, no Recife. A ação é voltada para mulheres de 40 a 74 anos em situação de vulnerabilidade social que não tenham feito mamografia há menos de um ano.

As fichas numeradas serão distribuídas a partir das 7h, por ordem de chegada, até o fim dos encaminhamentos disponíveis. É necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, Cartão do SUS e conta de água ou energia elétrica.

Os exames não serão realizados no local nem no dia da campanha. As mulheres selecionadas receberão encaminhamentos para agendar os procedimentos nas clínicas parceiras. As ultrassonografias serão destinadas a casos com indicação clínica, após triagem por profissional de saúde.