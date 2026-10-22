Ação gratuita no Ceasa oferece exames preventivos e avaliação das mamas nesta sexta-feira (23)

Iniciativa do Instituto Cristina Tavares em parceria com o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila busca facilitar o acesso de mulheres aos cuidados com a saúde

A iniciativa será realizada das 8h às 12h, na Associação dos Usuários e Comerciantes do Ceasa, dentro do Centro de Abastecimento (Foto: Romulo Chico/Arcevo DP)

Mulheres que trabalham ou frequentam o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), no Recife, poderão participar, nesta sexta-feira (23), de uma ação gratuita de prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

A iniciativa será realizada das 8h às 12h, na Associação dos Usuários e Comerciantes do Ceasa (Assucere), que funiona dentro do Centro de Abastecimento, e oferecerá atendimento médico, avaliação clínica das mamas e exames ginecológicos.



Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, para mulheres que frequentam o local e comunidades próximas. A ação também disponibilizará mamografias, exames de ultrassonografia das mamas e transvaginal, conforme indicação médica.



A atividade integra o projeto Preventivo Móvel, desenvolvido pelo Instituto Cristina Tavares (ICT), instituição de apoio a pacientes adultos com câncer. A iniciativa, que acontece anualmente desde 2021, é fruto da parceria entre o ICT e o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila (CDLA).



O objetivo é aproximar os serviços de saúde das mulheres que enfrentam dificuldades para buscar atendimento, especialmente em razão da rotina de trabalho. “Levar o cuidado até essas mulheres é uma forma de superar barreiras e ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce”, destaca a radiologista Viviane Medeiros, do CDLA.



Durante a ação, as participantes passarão por avaliação médica individualizada. Uma profissional ficará responsável pelo exame clínico das mamas, enquanto outra realizará o atendimento ginecológico, incluindo a coleta de material para o exame citopatológico, conhecido como preventivo ou Papanicolau, utilizado para identificar alterações que podem anteceder o câncer do colo do útero.

Quando houver indicação médica, as participantes também poderão ser encaminhadas para a realização de exames de imagem. A análise citológica contará com a parceria do Centro Integrado de Citopatologia e Colposcopia (CICC).



O Centro Diagnóstico Lucilo Ávila também participa da iniciativa com a disponibilização dos exames de imagem.



Prevenção e continuidade do cuidado



Além das avaliações iniciais, a iniciativa prevê encaminhamento para investigação complementar e tratamento de infecções, quando necessário. Nos casos em que houver indicação de biópsia de colo uterino, os procedimentos poderão ser realizados por meio da atuação da médica Roberta Wanderley e do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam).



Já as biópsias mamárias, quando necessárias diante da identificação de lesões suspeitas, serão realizadas pelo Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, também gratuitas. Caso for confirmado diagnóstico e precisar de tratamento, as pacientes serão encaminhadas para o SUS.



A proposta é que a ação não se limite à avaliação inicial, mas contribua para identificar alterações e orientar as mulheres sobre os próximos passos do acompanhamento médico, garantindo a continuidade da investigação diagnóstica quando indicada.

