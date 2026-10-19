Medicamento contra câncer de pulmão mostrou benefícios em estudo global inicial, aponta farmacêutica

O risvutatug rezetecan, também chamado de ris-rez, alcançou uma taxa de resposta objetiva de 61% no estudo global - indicador que mede a proporção de pacientes cujo câncer diminui ou desaparece após o tratamento

Buurten buiten ,Langerbrugge, Evergem (Wouter Rawoens/GSK/Divulgação)





A GSK afirmou nesta segunda-feira (19), que um ensaio clínico global em estágio inicial de um medicamento contra câncer de pulmão - licenciado do grupo chinês Hansoh Pharmaceutical - mostrou benefícios, com a maioria dos pacientes apresentando redução ou desaparecimento de tumores.

A farmacêutica britânica disse que os primeiros resultados globais para o fármaco risvutatug rezetecan, também chamado de ris-rez, em câncer de pulmão de pequenas células em estágio extenso reforçam dados positivos de um estudo de fase avançada conduzido apenas na China, cujos resultados foram recentemente divulgados pela Hansoh.

Segundo a GSK, o ris-rez alcançou uma taxa de resposta objetiva de 61% no estudo global - indicador que mede a proporção de pacientes cujo câncer diminui ou desaparece após o tratamento. A empresa afirmou que esses dados dão suporte a um desenvolvimento acelerado do medicamento.

A GSK acrescentou que já conduz estudos de fase avançada do ris-rez em formas avançadas de câncer de pulmão e de próstata e que planeja pesquisas adicionais em fases mais iniciais dessas doenças.