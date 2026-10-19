Medicamento contra câncer de pulmão mostrou benefícios em estudo global inicial, aponta farmacêutica
O risvutatug rezetecan, também chamado de ris-rez, alcançou uma taxa de resposta objetiva de 61% no estudo global - indicador que mede a proporção de pacientes cujo câncer diminui ou desaparece após o tratamento
Publicado: 19/10/2026 às 08:49
Buurten buiten ,Langerbrugge, Evergem (Wouter Rawoens/GSK/Divulgação)
A GSK afirmou nesta segunda-feira (19), que um ensaio clínico global em estágio inicial de um medicamento contra câncer de pulmão - licenciado do grupo chinês Hansoh Pharmaceutical - mostrou benefícios, com a maioria dos pacientes apresentando redução ou desaparecimento de tumores.
A farmacêutica britânica disse que os primeiros resultados globais para o fármaco risvutatug rezetecan, também chamado de ris-rez, em câncer de pulmão de pequenas células em estágio extenso reforçam dados positivos de um estudo de fase avançada conduzido apenas na China, cujos resultados foram recentemente divulgados pela Hansoh.
Segundo a GSK, o ris-rez alcançou uma taxa de resposta objetiva de 61% no estudo global - indicador que mede a proporção de pacientes cujo câncer diminui ou desaparece após o tratamento. A empresa afirmou que esses dados dão suporte a um desenvolvimento acelerado do medicamento.
A GSK acrescentou que já conduz estudos de fase avançada do ris-rez em formas avançadas de câncer de pulmão e de próstata e que planeja pesquisas adicionais em fases mais iniciais dessas doenças.
- Atriz e cantora Lua Blanco, ex-Rebelde Brasil, morre aos 39 anos
- Papa Leão XIV retorna ao Vaticano após cirurgia para tratar câncer de pulmão
- TJPE promove evento sobre saúde da mulher e prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa
- Saiba o que é adenocarcinoma pulmonar, câncer que atinge o papa Leão XIV
- Brasil deve ter 78,6 mil novos casos de câncer de mama por ano até 2028