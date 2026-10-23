Eleições 2026: mais de 12 mil profissionais de segurança irão trabalhar no domingo de votação em Pernambuco 

Segundo a SDS-PE, a segunda fase da Operação Eleições 2026 iniciou nesta quinta (22) e seguirá até segunda (26), prevendo mais de 28 mil lançamentos de efetivo ao longo do período

Além disso, equipes de drones estarão atuando de forma conjunta com o Grupamento Tático Aéreo (GTA), que conta com aeronaves e equipes terrestres. (Foto: Divulgação / SDS-PE)

O dia de votação do segundo turno das Eleições 2026, que acontece neste domingo (25), contará com 12.497 profissionais da segurança pública espalhados pelos 184 municípios de Pernambuco.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22) pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). De acordo com a pasta, a segunda fase da Operação Eleições 2026, iniciada nesta quinta (22), prevê 28.227 lançamentos de efetivo até segunda-feira (26).

Ainda segundo a SDS-PE, o monitoramento de toda a operação está sendo realizado a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) e dos centros vinculados às Diretorias Integradas do Interior (DINTERs I e II). O funcionamento contínuo está previsto até as 7h de segunda (26).

O planejamento da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prevê 26.408 diárias para o emprego de profissionais da segurança pública e contempla o reforço da segurança nos locais de votação. No domingo (25), por exemplo, serão mobilizados 10.954 militares.

A PMPE também será responsável pela escolta de materiais importantes para as eleições, policiamento em rodovias, estradas e terminais, ações de prevenção a crimes eleitorais e acompanhamento das festas após a divulgação dos resultados.

Haverá ainda equipes de ligação com os juízes eleitorais, distribuídas pelas zonas eleitorais pernambucanas, para facilitar a comunicação e o encaminhamento de demandas durante o pleito.

Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) contará com 1.289 postos de trabalho no planejamento para o segundo turno. Até o domingo (25), equipes de coordenação atuam nos Centros Integrados do Recife, Caruaru e Serra Talhada.

No dia da votação, haverá atendimento nas circunscrições policiais, unidades especializadas e estruturas de apoio, com todas as delegacias das áreas das DINTERs I e II abertas e os plantões ordinários da Capital e da Região Metropolitana ativados.

Além disso, equipes de drones estarão atuando de forma conjunta com o Grupamento Tático Aéreo (GTA), que conta com aeronaves e equipes terrestres.

A Operação contemplará ainda o policiamento das festas da vitória, sobretudo nos momentos após a definição eleitoral e no dia seguinte à votação, com equipes previstas para atuar no Recife, em Caruaru e em Petrolina, além do reforço nas principais vias e nos terminais, conforme a necessidade operacional identificada.

“A segurança do segundo turno foi planejada de forma integrada para garantir que o pernambucano possa exercer o direito ao voto com tranquilidade. Nosso compromisso é com uma eleição pacífica em todo o Estado, não somente na RMR, como do Litoral ao Sertão. Pedimos à população que vote com consciência e tranquilidade e que, diante de qualquer ocorrência, acione imediatamente as forças de segurança pelo 190", declarou a secretária de Defesa Social, em exercício, Mariana Cavalcanti.

Outros órgãos de segurança

Além das policiais civis e militares, a segunda fase da Operação Eleições 2026 irá empregar 320 postos de trabalho para o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) até a segunda (26). A atuação dessa corporação seguirá as necessidades operacionais do período, com foco nas atividades de resposta a emergências e atendimento à população.

Já as equipes da Polícia Científica irão reforçar os atendimentos no Instituto de Criminalística (IC), no Instituto de Medicina Legal (IML), nas Unidades Regionais de Polícia Científica (URPOCs) e nos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs).

A Corregedoria e a Ouvidoria da SDS também estão atuando em ações de fiscalizações, trâmite de diligências e atendimento ao público, assim como a Defesa Civil de Pernambuco, que conta com postos nos CICC’s do Recife, Caruaru e Serra Talhada.