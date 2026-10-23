Olinda oferece colocação gratuita de DIU na rede municipal de saúde

Método contraceptivo tem eficácia superior a 99% e pode ser utilizado por mulheres que nunca tiveram filhos

O método tem eficácia superior a 99%, e a duração da proteção varia conforme o tipo utilizado (Foto: Secom/Olinda)

As mulheres de Olinda podem realizar, de forma gratuita, a colocação do dispositivo intrauterino (DIU). O método contraceptivo é uma opção para as mulheres que desejam prevenir a gravidez.

Para ter acesso ao serviço, basta procurar a unidade de saúde da rede municipal mais próxima de casa e conversar com um profissional da equipe. Na ocasião, serão apresentados os métodos disponíveis e será feito o encaminhamento para o procedimento.

A secretária executiva de Regulação e Saúde de Olinda, Raquel Braga, destacou que o serviço é gratuito e que não é necessário ter filhos para colocar o dispositivo. “Na unidade de saúde, a mulher recebe as orientações. Após a avaliação com a profissional será agendado o procedimento de colocação”.

Moradora de Olinda, Carolina Maria procurou a Policlínica de Ouro Preto para trocar o DIU que havia colocado na mesma unidade há dez anos. Com a substituição, ela inicia um novo período de proteção contraceptiva, conforme a duração prevista para o dispositivo utilizado.

DIU

O DIU é um pequeno dispositivo em formato de “T”, feito de plástico flexível, que é inserido no útero por um profissional de saúde habilitado. O método tem eficácia superior a 99%, e a duração da proteção varia conforme o tipo utilizado.

