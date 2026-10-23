Ataque a tiros deixa um morto e quatro feridos em cidade nos arredores de Paris

O ataque aconteceu por volta das 10h30 nas cidades próximas a Paris e o homem foi rapidamente detido a alguns quilômetros da área

Policiais examinam evidências no local de um posto de gasolina onde um homem abriu fogo a partir de seu carro, matando uma pessoa e ferindo outras quatro (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Um homem matou uma pessoa e feriu outras quatro após abrir fogo nas cidades de Trappes e La Verrière, ao sudoeste de Paris, antes de ser detido, informaram várias fontes.

O ataque aconteceu por volta das 10h30 nas cidades próximas a Paris e o homem foi rapidamente detido a alguns quilômetros da área, na localidade vizinha de Coignères, segundo uma fonte policial.

"Na manhã de sexta-feira, um indivíduo atirou de dentro de seu veículo contra várias pessoas que cruzaram seu caminho", escreveu no Instagram o prefeito de Trappes, Ali Rabeh.

A fonte policial e o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, informaram que uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas.

O número de vítimas pode variar, já que as equipes de emergência permanecem no local, segundo o governo do departamento de Yvelines.

Os motivos dos disparos não foram determinados.