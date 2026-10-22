Eleições 2026: lombadas eletrônicas da BR-232 serão desligadas durante segundo turno

De acordo com o DER-PE, as lombadas eletrônicas instaladas entre Recife e Caruaru ficarão desligadas das 5h do sábado (24) até as 5h da segunda-feira (26)

O desligamento contempla todas as lombadas eletrônicas instaladas no trecho entre Recife e o entroncamento com a BR-104, em Caruaru. (Foto: Divulgação / DER-PE)

As lombadas eletrônicas da BR-232, instaladas no trecho entre Recife e Caruaru, serão temporariamente desativadas para o segundo turno das eleições 2026. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22), pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), órgão responsável pela rodovia no estado.

Segundo o DER-PE, os equipamentos ficarão desligados das 5h do sábado (24) até as 5h da segunda-feira (26). O desligamento contempla todas as lombadas eletrônicas instaladas no trecho entre Recife e o entroncamento com a BR-104, em Caruaru.

Além disso, o DER-PE utilizará Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) ao longo do trecho para informar sobre a desativação temporária dos equipamentos e reforçar orientações de segurança viária.

Apesar do desligamento, o órgão ressaltou que os limites de velocidade permanecem válidos durante toda a operação. Os condutores devem respeitar a sinalização, manter distância segura entre os veículos e evitar ultrapassagens perigosas.

De acordo com o DER-PE, o desligamento da lombada tem o objetivo de contribuir para a fluidez do trânsito diante do aumento da movimentação de veículos, especialmente nos deslocamentos dos eleitores entre a Região Metropolitana do Recife e o interior do estado.