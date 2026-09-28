Linha Centro do Metrô Recife encerra operação mais cedo a partir desta segunda-feira (28)

Estações Afogados e Joana Bezerra passam por obras nos telhados; operação termina às 22h e três linhas de ônibus serão reforçadas

A Linha Sul não sofrerá mudança nos horários (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Linha Centro do Metrô do Recife passa a encerrar as atividades uma hora mais cedo, às 22h, a partir desta segunda-feira (28). A mudança ocorre em razão dos serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra. Antes, a operação seguia até as 23h.

Segundo a CBTU Recife, a previsão é de que as obras na Estação Afogados sejam concluídas em dezembro de 2026, enquanto os serviços na Estação Joana Bezerra devem terminar em janeiro de 2027. O horário reduzido será mantido até a conclusão dos trabalhos.

A Linha Sul e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) não terão alteração no horário de funcionamento.

Para minimizar os impactos da mudança, o Grande Recife Consórcio de Transportes informou que reforçará a operação de ônibus, nos dias úteis, com três linhas de contingência:

238 – TI Jaboatão/TI Barro: intervalo previsto de 20 minutos;

– TI Jaboatão/TI Barro: intervalo previsto de 20 minutos; 858 – TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro: intervalo previsto de 25 minutos;

– TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro: intervalo previsto de 25 minutos; 2481 – TI Camaragibe/TI TIP: intervalo previsto de 35 minutos.

De acordo com o Grande Recife, a operação emergencial poderá ser ajustada durante a vigência da medida conforme a demanda dos usuários.