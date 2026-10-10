Morre motorista de carro atingido por VLT em Jaboatão, no Grande Recife

Homem dirigia veículo que tentava atravessar a linha férrea quando foi atingido por um VLT da linha Cajueiro Seco/Cabo do Metrô do Recife, na manhã deste sábado (10). A morte foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)

Caso aconteceu na manhã deste sábado (10) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu o homem que dirigia o carro atingido por um VLT da linha Cajueiro Seco/Cabo do Metrô do Recife, neste sábado (10). A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) no início da noite.

A vítima foi socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Prazeres, mas não resistiu. A informação foi confirmada pelo Diario de Pernambuco junto à equipe da unidade.

O motorista atravessou por uma passagem clandestina, aberta de forma irregular e sem autorização da CBTU, segundo afirmou a corporação em nota.

“As equipes da Companhia acionaram o socorro imediatamente, e a CBTU está à disposição das autoridades para colaborar com a apuração das circunstâncias do acidente”, escreveu.

A empresa também lamentou o falecimento do condutor e se solidarizou com familiares e amigos.











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Segurança viária

A CBTU reforça, ainda, que atravessar a linha férrea sem a via livre é proibido por lei. A preferência é de passagem aos veículos que circulam sobre trilhos, conforme art. 29, inciso XII do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante disso, o condutor deve parar completamente antes de cruzar uma linha férrea. Ignorar isso é infração gravíssima (art. 212).

“As passagens clandestinas são extremamente perigosas: não têm sinalização nem qualquer estrutura de segurança, e o trem não tem como desviar e precisa de uma longa distância para frear. Quem utiliza essas travessias coloca em risco a própria vida e a dos passageiros do veículo, bem como a dos usuários e da equipe do metrô”, diz trecho da nota.

Por fim, a Companhia pediu respeito à sinalização: “parem, olhem e escutem antes de atravessar os trilhos e utilizem apenas as passagens autorizadas”, finalizou.