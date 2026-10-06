Linha Sul do Metrô fechará uma hora mais cedo a partir da próxima segunda-feira (12)

Novo horário será adotado para a realização de serviços de substituição dos telhados das estações Afogados e Joana Bezerra. Linha Centro já opera com horário reduzido desde 28 de setembro

A Linha Sul do Metrô do Recife funcionará das 5h às 22h (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A Linha Sul do Metrô do Recife passará a fechar uma hora mais cedo a partir da próxima segunda-feira (12). O funcionamento será das 5h às 22h. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife, a mudança será necessária para a realização dos serviços de substituição dos telhados das estações Afogados e Joana Bezerra.



A Linha Centro já opera com o mesmo horário desde 28 de setembro, também em razão de obras nos telhados das mesmas estações. Ainda não há previsão para a conclusão dos serviços.



Com a mudança, os usuários que utilizam as 18 estações que integram a Linha Centro e as 12 que fazem parte da Linha Sul devem se planejar e ficar atentos à redução do horário de funcionamento do metrô.