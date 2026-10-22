Inscrições para cursos gratuitos do IFPE terminam nesta sexta-feira (23)

Estão sendo oferecidas 150 vagas com bolsas e auxílios de até R$ 1.158 para os cursos de Auxiliar de Serviços Diversos, Eletricista Industrial, Montador de Andaimes e Soldador

IFPE (Divulgação)

Terminam nesta sexta-feira (23) as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional do Programa Autonomia e Renda Petrobras, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).

Ao todo, são oferecidas 150 vagas para os cursos de Auxiliar de Serviços Diversos, no Campus Cabo de Santo Agostinho; Eletricista Industrial, no Campus Recife; e Montador de Andaimes e Soldador, no Campus Ipojuca. As inscrições também são gratuitas.



Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e Ensino Fundamental I completo (do 1º ao 5º ano). Para o curso de Eletricista Industrial, a exigência mínima é o Ensino Médio completo. O programa prioriza moradores do Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca e Recife (no caso de Eletricista Industrial) especialmente pessoas desempregadas ou de baixa renda, mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans, refugiadas e imigrantes.



Além da formação gratuita, os estudantes selecionados poderão receber bolsa-auxílio mensal de até R$ 660. Para mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, o valor poderá chegar a R$ 858 mensais. Também está previsto auxílio para alimentação de até R$ 300 por mês. O recebimento dos benefícios está condicionado aos critérios estabelecidos pelo programa.



As oportunidades contemplam diferentes áreas de formação profissional. O curso de Auxiliar de Serviços Diversos aborda conteúdos relacionados à limpeza, conservação, logística e pequenos reparos. Já a formação de Eletricista Industrial inclui conhecimentos sobre instalações elétricas, máquinas e sistemas industriais. Os cursos de Montador de Andaimes e Soldador, por sua vez, preparam os participantes para atividades de montagem e desmontagem de estruturas e processos de soldagem, respectivamente.



A seleção dos estudantes será realizada por sorteio público em 29 de outubro de 2026, com transmissão pelo canal da FAIFSul no YouTube. O início das aulas está previsto para 4 de janeiro de 2027, no Campus Recife, e 1º de fevereiro de 2027, nos campi Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.



Os interessados devem consultar os requisitos específicos, os horários das aulas e as demais informações nos Editais nº 163, 165 e 166/2026, disponíveis no site do programa AQUI.



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