Conservatório Pernambucano de Música abre seleção para 165 vagas nos Cursos Técnicos em Música

As inscrições acontecem até o dia 23 de outubro, exclusivamente pelo site do CPM. A seleção oferece vagas em diferentes instrumentos e áreas da formação musical

Para participar, o candidato deve estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio (Foto: Elton Campos)

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de 165 vagas nos Cursos Técnicos em Canto, Composição e Arranjo, Regência e Instrumento Musical. As oportunidades são destinadas a candidatos com conhecimento musical teórico e prático, conforme os programas estabelecidos no edital.

As inscrições podem ser realizadas até 23 de outubro, exclusivamente pelo site www.conservatorio.pe.gov.br. Para participar, o candidato deve estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio. No caso dos Cursos Técnicos, é necessário possuir conhecimento musical intermediário. As vagas estão distribuídas entre os turnos da manhã, tarde e noite, contemplando diferentes instrumentos e áreas de formação musical.

No turno da manhã, são oferecidas vagas para piano erudito, percussão popular, canto erudito, bandolim, contrabaixo elétrico, guitarra, viola de 10 cordas, violão erudito, violão popular, violão de 7 cordas, fagote, oboé, saxofone, trombone, trompa e trompete.

As oportunidades no turno da tarde contemplam flauta transversa, oboé, saxofone, trombone, trompa, trompete, tuba, contrabaixo acústico, viola de arco, violino, violoncelo, cravo, piano popular, bandolim, cavaquinho, contrabaixo elétrico, guitarra, viola de 10 cordas, violão erudito, violão popular, violão de 7 cordas, bateria, percussão erudita, Composição e Arranjo e Regência.

Já no turno da noite, há vagas para flauta transversa, saxofone, trombone, trompa, trompete, teclado, bandolim, contrabaixo elétrico, guitarra, violão erudito, violão de 7 cordas, Composição e Arranjo e Regência. As aulas teóricas dos cursos técnicos serão oferecidas exclusivamente nos turnos da tarde e da noite.

Processo seletivo

A seleção será realizada em duas etapas: prova teórica e prova prática. As provas estão previstas para o dia 7 de dezembro de 2026, nos turnos da manhã e da tarde.

A prova prática de Canto será realizada excepcionalmente no dia 9 de dezembro, das 14h às 17h. O prazo para interposição de recursos referentes à prova teórica será até o dia 8 de dezembro de 2026.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 11 de dezembro de 2026. Para efetuar a matrícula, os candidatos aprovados nas provas teórica e prática deverão estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.

A matrícula dos aprovados será realizada no dia 14 de dezembro de 2026, das 9h às 12h e das 14h às 17h. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2027.

Programa das provas e edital

Para a prova teórica, a bibliografia indicada é o livro Teoria da Música, de Bohumil Med. Na prova prática, os candidatos deverão observar o programa correspondente à área escolhida, conforme as orientações do edital.

O edital completo está disponível no site do Conservatório Pernambucano de Música e reúne as informações sobre os requisitos para participação, a distribuição das vagas, os programas das provas e os procedimentos de matrícula.



