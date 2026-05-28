IFPE lança edital com 1,8 mil vagas para cursos técnicos e de graduação

IFPE Campus Recife (Reprodução)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) lançou, nesta quinta-feira (28), o edital do Processo de Ingresso 2026.2, para entrada de novos estudantes nos cursos técnicos e de graduação para o segundo semestre do ano.

Serão ofertadas 1.801 vagas, sendo 40 vagas para curso integrado ao Ensino Médio, 1.243 para cursos técnicos subsequentes e 488 para graduação, todos na modalidade presencial. Já para Educação a Distância, serão oferecidas 30 vagas.

As oportunidades estão divididas entre os campi Abreu e Lima, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão.



Inscrições e formas de acesso:

Os interessados podem se inscrever gratuitamente de 1° a 15 de junho. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Portal do IFPE.

O Processo de Ingresso contempla diferentes formas de seleção, de acordo com a modalidade escolhida:

- Para o curso técnico integrado ao Ensino Médio, a classificação será realizada por análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental;

- Para os cursos técnicos subsequentes, será por meio da análise do histórico escolar do Ensino Médio ou das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2017 a 2025.

- Para os cursos de graduação, a seleção vai ocorrer exclusivamente por meio das notas do Enem do mesmo período (2017 a 2025).

O resultado final será publicado no dia 3 de julho.

Reserva de vagas

O IFPE reserva, no mínimo, 60% das vagas em todos os cursos e turnos para estudantes vindos da rede pública de ensino ou de escolas comunitárias conveniadas com o poder público que atuam na educação do campo. Dentro desse percentual, há subcotas destinadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda, além de ações afirmativas específicas para pessoas que vieram do campo e se inscreverem em cursos de vocação agrícola e para pessoas com deficiência na ampla concorrência.

Para preenchimento das cotas, será necessário comprovar a condição por meio da etapa de verificação ético-racial, que vai ocorrer no mesmo prazo de matrícula, somente após a divulgação do resultado final da seleção.