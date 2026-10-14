IFPE abre mais de 4,5 mil vagas para 2027; inscrições estão abertas

Ao todo, estão sendo oferecidas 4.585 vagas para cursos técnicos e superiores nos 16 campi do IFPE e em um polo de Educação a Distância (EaD)

Este ano, o IFPE abriu 10 novos cursos em 8 campi no interior do estado e na Região Metropolitana do Recife. (Foto: Divulgação / IFPE)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abriu inscrições para o processo de ingresso de novos estudantes para o primeiro semestre de 2027. Ao todo, são 4.585 vagas para cursos técnicos e superiores distribuídos nos 16 campi e em um polo de Educação a Distância (EaD) da instituição.

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira (14) e seguem até o dia 12 de novembro. Para se increver, é preciso acessar o site da Funcern, organizadora responsável pelo processo seletivo. O certame contará com análise do histórico escolar, além da aplicação de prova, prevista para acontecer no dia 6 de dezembro.

As vagas dos cursos presenciais são para os campi de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão. Já o curso EaD é ofertado no polo do Recife.

Vale destacar ainda que este ano o IFPE abriu 10 novos cursos em 8 campi no interior do estado e na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Novos cursos abertos pelo IFPE

Técnico em Eletrotécnica (Subsequente) e Técnico em Alimentos (Integrado), em Afogados da Ingazeira

Técnico em Automação Industrial (Integrado), em Ipojuca

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (graduação), em Belo Jardim

Técnico em Hospedagem (integrado) e bacharel em Agronomia (graduação), em Barreiros

Técnico em Administração (Integrado), em Jaboatão dos Guararapes

Técnico em Eventos (Subsequente), no Cabo de Santo Agostinho

Técnico em Administração (Integrado), em Palmares

Técnico em Informática para Internet (Integrado), em Igarassu

Valores e isenção da taxa de inscrição

O valor da taxa de inscrição dependerá da modalidade em que o candidato irá concorrer. Para cursos técnicos subsequentes e técnicos integrados com seleção por análise de histórico escolar, o curto será de R$ 10.

Com relação à modalidade de técnicos integrados com seleção por prova, a taxa de inscrição terá o valor de R$ 30. Já o candidato que queira concorrer para as vagas de curso de graduação, o valor da inscrição será de R$ 55.

Segundo o cronograma do IFPE, o período de pagamento da taxa de inscrição, que pode ser feito via Pix ou cartão de crédito na Área da Pessoa Candidata, vai até o dia 13 de novembro.

As pessoas que não podem pagar o valor da taxa de inscrição devem fazer um pedido de dispensa do pagamento, que pode ser solicitado até o dia 26 de outubro, no site da Funcern.

Terão direito à isenção da taxa: membros de famílias de baixa renda inscritos no CadÚnico; participantes do Proeja, PROIFPE Acesso, PartiuIF e Programa Mulheres Mil; povos do campo, indígenas e quilombolas e pessoas a partir dos 50 anos.

Processo seletivo

O Processo de Ingresso 2027.1 do IFPE será feito de duas formas. Uma das formas de seleção será pormeio da análise do histórico escolar, etapa obrigatória para todos os cursos técnicos subsequentes e para os cursos integrados ao Ensino Médio nos campi agrícolas, em Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão.

A outra forma de seleção será feita por meio da aplicação de prova, etapa obrigatória para todos os cursos de graduação e para os cursos integrados ao Ensino Médio dos demais campi. No ato da inscrição, todos os candidatos devem fornecer os documentos necessários, a depender do tipo de curso.

Como serão as provas

A aplicação das provas está prevista para o dia 6 de dezembro deste ano. As pessoas inscritas poderão consultar os locais de prova nos Cartões de Inscrição, que serão divulgados no dia 1º de dezembro na Área da Pessoa Candidata.

As provas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio terão 30 (trinta) questões de múltipla escolha. Já as provas para os cursos de graduação terão 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha e produção textual (redação). A lista completa dos assuntos da prova está disponível no edital.

Cotas

O IFPE reserva 60% das vagas do Processo de Ingresso para estudantes da rede pública de ensino, por meio do sistema de cotas. Para ter direito às cotas, a pessoa precisa ter cursado em escola pública todo o ensino fundamental, caso tente uma vaga em curso técnico integrado, ou todo o ensino médio, caso o candidato opte por uma vaga em curso técnico subsequente ou curso superior.

Também são adotadas ações afirmativas próprias: 5% das vagas destinadas à ampla concorrência são para pessoas com deficiência que estudaram o ensino fundamental ou médio em instituições públicas ou privadas.

Outra ação afirmativa do IFPE é a reserva de 25% das vagas de ampla concorrência para estudantes da rede pública oriundos do campo que optarem por cursos de vocação agrícola. Nesta edição, os cursos de vocação agrícola são ofertados em: Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão.

Dúvidas e atendimento

Os candidatos que tiverem dúvidas sobre inscrição, pagamento, documentos, recursos ou demais etapas executadas pela organizadora poderão entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou através do WhatsApp (81) 97305-8894.