Acidente envolvendo bicicleta e viatura da PMPE deixa ciclista morto

Colisão aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (22), na Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira

Colisão envolveu um ciclista e uma viatua da PM (Foto: Reprodução/TV Globo)

Um acidente envolvendo uma bicicleta e uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) deixou um ciclista morto na manhã desta quinta-feira (22). A vítima, que estava com uma bag utilizada para entregas, morreu no local.

A colisão aconteceu na Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, nas proximidades da Rua Noruega, no sentido Recife.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o acidente ocorreu após uma colisão entre uma viatura da PM e um ciclista. Agentes da Autarquia estão no local orientando os condutores. Uma das faixas da via está interditada. Os motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção.

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado por volta das 7h30. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu entre o ciclista e uma viatura do 6º Batalhão. "A Corporação informa que, de acordo com informações preliminares, a viatura seguia para uma operação quando ocorreu o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a equipe médica constatou o óbito da vítima ainda no local".

Na nota a PM lamenta o ocorrido. "A Polícia Militar de Pernambuco lamenta o falecimento do ciclista envolvido em um sinistro de trânsito com uma viatura do 6º Batalhão, na manhã desta quinta-feira (22), na Avenida Mascarenhas de Moraes, no Recife, e expressa sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima".

Ainda segundo a corporação, os órgãos competentes foram acionados para a adoção das providências cabíveis, e a ocorrência seguirá os trâmites legais.



