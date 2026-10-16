Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-232, no Curado

Segundo a PRF, carro fez uma manobra para acessar um retorno quando foi atingido por uma carreta, que tombou sobre o veículo

Carreta caiu em cima do veículo (Foto: Divulgação/PRF)

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (15), no km 6,5 da BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. O acidente aconteceu na pista no sentido Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o motorista de um carro de passeio tenha realizado uma manobra para acessar um retorno quando o veículo foi atingido por uma carreta que trafegava pela rodovia. Na sequência, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e tombou sobre o carro.



A carreta atingiu a parte traseira do veículo. Com o impacto, uma passageira que estava no banco traseiro morreu no local. A idade da vítima ainda não foi confirmada.



Segundo a PRF, o motorista e outra passageira do carro ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde. O motorista da carreta não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado para atender a ocorrência. Segundo a corporação, duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzidas para uma unidade de saúde. A terceira vítima ficou presa às ferragens e teve o óbito constatado pela equipe médica do Samu.

A carreta, que tombou sobre o veículo de passeio, precisou ser içada com o apoio de um guindaste para permitir o acesso das equipes de salvamento. Os bombeiros realizaram o desencarceramento e deram apoio à perícia na retirada do corpo da vítima. Também foram adotadas medidas preventivas devido ao vazamento de combustível.



A ocorrência contou com cinco viaturas do CBMPE.