Filho do prefeito de São Caetano morre em acidente de moto na BR-232

Jeová Almeida Lima Neto, de 19 anos, teria caído da motocicleta na manhã desta sexta-feira (16); prefeitura decretou luto e suspendeu as atividades

Jeová Almeida Lima Neto, de 19 anos, filho do prefeito de São Caetano, Josafá Almeida (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O estudante universitário Jeová Almeida Lima Neto, de 19 anos, filho do prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, morreu na manhã desta sexta-feira (16), vítima de um acidente de moto na BR-232. O jovem tinha o mesmo nome do avô, o ex-prefeito de São Caetano Jeová Almeida Lima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não foi acionada para a ocorrência. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Segundo informações iniciais, Jeová teria caído da motocicleta.



A Prefeitura de São Caetano informou que, em respeito à memória de Jeová e em solidariedade à família, todas as atividades previstas para esta sexta-feira (16) estão suspensas em razão do luto oficial.



Diversos políticos e instituições publicaram notas de pesar. O Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), onde Jeová cursava o 4º período de Administração e também era atleta, publicou uma nota no site da instituição.



“Neste momento de profunda tristeza, a Asces-Unita se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que as boas lembranças de Jeová permaneçam vivas na memória de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele.”



Ainda segundo o Centro Universitário, o velório está sendo realizado na residência da família. O sepultamento está previsto para a tarde desta sexta-feira (16), na Vila de Tapiraim, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.



O prefeito do Recife, Victor Marques, também publicou uma nota em suas redes sociais lamentando a morte de Jeová Almeida. “Minha solidariedade e orações a Josafá e a toda a família neste momento de dor. Que Deus dê força e conforte seus corações.”



A Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) também publicaram notas de solidariedade aos familiares.