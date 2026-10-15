Acidente entre caminhão e ônibus deixa 26 vítimas na PE-15, em Paulista

Acidente aconteceu nas proximidades do Terminal Pelópidas Silveira, na tarde desta quinta-feira (15). Coletivo tombou após a colisão

Caminhão invade PE-15 e atinge ônibus em Paulista; ao menos nove pessoas ficam feridas (Foto: @cuca.drone)

Ao menos 26 pessoas foram atendidas após um caminhão atingir um ônibus na PE-15, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta quinta-feira (15). Com o impacto da colisão, o coletivo tombou na rodovia, nas proximidades do Terminal Integrado Pelópidas Silveira.

Quatro vítimas em estado de maior gravidade foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a unidades hospitalares.

O acidente aconteceu por volta das 15h e mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Segundo os Bombeiros, nove viaturas foram deslocadas para a ocorrência, incluindo equipes de resgate, atendimento pré-hospitalar, comando operacional e combate a incêndio.

Os ocupantes do ônibus foram resgatados pelas equipes do CBMPE e passaram por triagem e avaliação. As demais vítimas receberam atendimento e foram encaminhadas conforme a necessidade, de acordo com a corporação.

Além do socorro aos passageiros, os bombeiros realizaram a limpeza da pista devido ao derramamento de combustível provocado pelo acidente.

O ônibus transportava funcionários de uma fábrica de automóveis quando foi atingido pelo caminhão.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o veículo de carga saiu de uma rua transversal e avançou para cruzar a PE-15. A manobra fez outros motoristas pararem na pista. Em seguida, o caminhão atingiu o ônibus que trafegava no sentido contrário.

Registros feitos após a colisão mostram o coletivo tombado na rodovia. Algumas pessoas ficaram sentadas no canteiro central, ao lado do ônibus, enquanto aguardavam o atendimento das equipes de emergência.