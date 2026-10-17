VLT colide com carro em Jaboatão pela segunda vez em uma semana

Batida ocorreu em uma passagem sinalizada de Jardim Prazeres e não deixou feridos; no último dia 10, colisão entre trem e automóvel matou um homem e feriu uma mulher no município

Acidente envolvendo VLT não deixou feridos (Foto: Reprodução/Instagram)

Um carro foi atingido por um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) neste sábado (17), em Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A colisão aconteceu no cruzamento da linha férrea com a passagem de Ângelo de Souza, nas proximidades da estação de mesmo nome. Apesar dos danos na parte dianteira do automóvel, não houve registro de feridos.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o acidente ocorreu em uma passagem oficial, sinalizada para orientar os motoristas sobre o cruzamento com os trilhos. O impacto atingiu o para-choque do veículo. Como não houve vítimas, a composição ferroviária seguiu viagem, segundo a companhia.

A ocorrência deste sábado é a segunda colisão entre um VLT e um carro registrada em Jardim Prazeres em um intervalo de sete dias. No último dia 10, outro acidente envolvendo os dois veículos deixou um homem morto e uma mulher ferida em um trecho de passagem clandestina próximo à Estação Cajueiro Seco, também em Jaboatão dos Guararapes.

Na ocasião, o motorista Antônio Souto morreu após a colisão. A mulher que estava no automóvel, de 49 anos, foi socorrida por equipes de resgate e encaminhada a uma unidade hospitalar. O condutor já havia recebido atendimento de pessoas que estavam no local antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

A ocorrência mobilizou quatro viaturas dos bombeiros, incluindo duas de moto-resgate, uma unidade de resgate e uma equipe de comando operacional. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também participaram do atendimento. Não houve registro de feridos entre os passageiros do VLT.