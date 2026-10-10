Homem é socorrido de helicóptero após cair de oito metros em Goiana, na Mata Norte

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima teve traumatismo cranioencefálico e sangramento após cair de uma altura de oito metros. Ele foi socorrido de helicóptero na cidade de Goiana

Transporte ao Recife durou 12 minutos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) (Foto: Divulgação/PRF)

Um homem de 29 anos foi socorrido de helicóptero, neste sábado (10), após sofrer uma queda de cerca de oito metros de altura em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.

A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e otorragia, sangramento pelo ouvido, necessitando de transferência aeromédica urgente para o Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, na área central do Recife.

A suspeita inicial é de que a vítima tenha caído de uma estrutura predial, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O paciente recebeu os primeiros atendimentos da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu de Goiana, que solicitou o apoio da equipe aeromédica da PRF para efetuar o transporte ágil até a capital pernambucana.

O trajeto aéreo durou 12 minutos. Ao chegar ao Campo do Derby, o homem foi repassado a uma UTI móvel do Samu e encaminhado à emergência do HR. O estado de saúde atualizado da vítima não foi divulgado.