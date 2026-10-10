VLT atinge carro que atravessava linha férrea em Jaboatão; motorista fica ferido

Colisão ocorreu na entrada da comunidade do Areeiro, em Jaboatão dos Guararapes, neste sábado (10); passageira do veículo conseguiu sair sem auxílio.

Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência (Foto: Divulgação/CBMPE)

O VLT da linha Cajueiro Seco/Cabo do Metrô do Recife atingiu um carro que atravessava a linha férrea na manhã deste sábado (10). O caso aconteceu no bairro de Jardim Prazeres, na entrada do Areeiro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana da capital, e deixou o motorista do veículo ferido.

Com o impacto da colisão, o condutor do carro ficou preso às ferragens. Uma mulher que também ocupava o automóvel conseguiu sair do carro logo após o acidente. Não houve registro de feridos entre os passageiros do trem, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

"As equipes prestaram atendimento pré-hospitalar à passageira do veículo, de 49 anos e, após os procedimentos, a vítima foi conduzida a unidade hospitalar. O condutor do automóvel sinistrado já havia sido socorrido por populares antes da chegada das guarnições", disse a corporação por meio de nota.

Enquanto as viaturas de resgate se deslocavam até o ponto da ocorrência, moradores do bairro se mobilizaram no local para prestar apoio preliminar e tentar acalmar as vítimas.

A corporação afirmou ainda que duas de moto-resgate, uma de resgate e uma de comando operacional foram utilizadas na ocorrência. O atendimento também teve o apoio do Samu e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

