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Metrô do Recife terá mudança na Linha Sul a partir de segunda (19)

Trecho entre as estações Recife e Largo da Paz funcionará em via singela para a troca de dormentes

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/10/2026 às 17:49

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Passageiros e o Metrô do Recife/Foto: Crysli Viana/DP Foto

Passageiros e o Metrô do Recife (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o metrô do Recife terá mudanças na operação da Linha Sul a partir da próxima segunda-feira (19). O trecho entre as estações Recife e Largo da Paz funcionará em via singela para a realização de serviços de manutenção.

Com a alteração, os passageiros que utilizarem as estações Recife e Largo da Paz deverão embarcar e desembarcar na mesma plataforma. A CBTU orienta os usuários a ficarem atentos às mudanças durante o período de execução do serviço.

De acordo com a companhia, a intervenção será realizada para a troca de dormentes na via no sentido subúrbio/cidade. Durante os trabalhos, os trens utilizarão uma única via no trecho afetado.

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Linha Sul , metrô , Metrô do Recife
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