Trem apresenta falha e Linha Sul do Metrô do Recife opera com atrasos na manhã desta terça (13)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o travamento foi causado por um defeito no freio da composição

Um problema mecânico no Metrô do Recife complica a mobilidade dos passageiros na manhã desta terça-feira (13). (TV Globo)

Um problema mecânico no Metrô do Recife complica a mobilidade dos passageiros na manhã desta terça-feira (13). Por volta das 6h, o trem travou nos trilhos no trecho entre as estações Joana Bezerra e Recife.

Para manter a circulação enquanto realizava o atendimento, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) precisou acionar a operação em linha singela, procedimento em que os trens dos dois sentidos revezam o uso de uma única via. A manobra ampliou o tempo de espera e gerou acúmulo de passageiros nas plataformas.

Em nota, a CBTU informou que a composição com defeito foi rebocada e a circulação na via dupla foi restabelecida por volta das 7h. Com o fim da operação especial, o intervalo entre as viagens começou a ser regularizado gradativamente ao longo da manhã.

Em nota, a CBTU informou que o travamento foi causado por um defeito no freio da composição.