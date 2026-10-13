Após 14 horas de paralisação, Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar

A Linha Sul, que conta com 12 estações espalhadas por um trecho de 25,2 quilômetros, transporta em média 60 mil passageiros por dia

Cabos furtados prejudicam operação do Metrô do Recife e já somam 20 registros em 2026 (Rafael Vieira/DP Fotos)

A Linha Sul do Metrô do Recife voltou a operar por volta das 19h desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, após passar 14 horas interditada devido a uma falha elétrica. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), os serviços foram interrompidos por volta das 5h da manhã.

No início da noite, a empresa informou que efetuou os testes operacionais e o reposicionamento das composições assim que a transmissão de energia da linha foi restabelecida.

A Linha Sul, que conta com 12 estações espalhadas por um trecho de 25,2 quilômetros, transporta em média 60 mil passageiros por dia.

Origem do problema

Mais cedo, a CBTU detalhou que a paralisação do sistema foi provocada por uma falha interna na rede aérea de energização, responsável por alimentar os trens com 3 kV em corrente contínua.

Encerramento antecipado das viagens

A partir desta segunda-feira (12), a Linha Sul passará a encerrar suas operações uma hora mais cedo, operando das 5h às 22h, por conta das obras de recuperação dos telhados das estações Afogados e Joana Bezerra.

A mudança no horário de funcionamento havia sido anunciada pela CBTU no dia 6 de outubro, estendendo à Linha Sul a mesma medida já adotada na Linha Centro.