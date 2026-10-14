Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta quarta (14)

Não há previsão do restabelecimento na circulação dos trens

Metrô do Recife (Mauricio Ferry/ DP Foto)

A Linha Sul do Metrô do Recife amanheceu fechada nesta quarta-feira (14) devido a um problema na subestação Shopping, responsável pela alimentação dos trens.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), equipes de manutenção já atuam no local para a normalização do sistema.

Não há previsão do restabelecimento na circulação dos trens.

