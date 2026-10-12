° / °
Vida Urbana
Transporte Público

Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta segunda (12)

Não há previsão do restabelecimento na circulação dos trens

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/10/2026 às 09:54

Seguir no Google News

Metrô do Recife/Mauricio Ferry/ DP Foto

Metrô do Recife (Mauricio Ferry/ DP Foto)

A Linha Sul do Metrô do Recife amanheceu fechada nesta segunda-feira (12) devido a uma falha na rede aérea que sustenta o modal.

O problema, que impossibilita a circulação de trens, aconteceu durante a madrugada do feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), equipes de manutenção já atuam no local para a normalização do sistema.

Não há previsão do restabelecimento na circulação dos trens.

Linha Sul , metrô , Recife
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP