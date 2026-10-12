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Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta segunda (12)
Não há previsão do restabelecimento na circulação dos trens
Publicado: 12/10/2026 às 09:54
Metrô do Recife (Mauricio Ferry/ DP Foto)
A Linha Sul do Metrô do Recife amanheceu fechada nesta segunda-feira (12) devido a uma falha na rede aérea que sustenta o modal.
O problema, que impossibilita a circulação de trens, aconteceu durante a madrugada do feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida.
De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), equipes de manutenção já atuam no local para a normalização do sistema.
Não há previsão do restabelecimento na circulação dos trens.
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