Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta segunda (12)

Não há previsão do restabelecimento na circulação dos trens

Metrô do Recife (Mauricio Ferry/ DP Foto)

A Linha Sul do Metrô do Recife amanheceu fechada nesta segunda-feira (12) devido a uma falha na rede aérea que sustenta o modal.

O problema, que impossibilita a circulação de trens, aconteceu durante a madrugada do feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), equipes de manutenção já atuam no local para a normalização do sistema.

Não há previsão do restabelecimento na circulação dos trens.

