Famílias de pessoas com deficiência terão atendimento gratuito neste sábado (17), em Jaboatão dos Guararapes

O público-alvo da ação são mães, pais, cuidadores e familiares de pessoas com deficiência (Foto: Divulgação)

Com o tema “Treino Parental para Mães Atípicas — Cuidar de Quem Cuida”, o Instituto Acolher realizará, neste sábado (17), das 8h às 11h, de forma gratuita, uma manhã de acolhimento, orientação e fortalecimento das famílias de pessoas com deficiência.

O evento acontecerá na Clínica Grupo Acolher, unidade Jaboatão, localizada na Avenida Barão de Lucena, 423, no Centro. O público-alvo da ação são mães, pais, cuidadores e familiares de pessoas com deficiência.

A iniciativa busca oferecer um espaço de escuta, aprendizado e apoio às famílias que enfrentam diariamente os desafios relacionados ao cuidado de pessoas com deficiência.

Durante a programação, serão realizadas orientações práticas sobre o cotidiano familiar, esclarecimentos sobre os direitos das pessoas com deficiência e de seus familiares, além de atendimento e orientação jurídica gratuitos.

As famílias poderão levar seus filhos, pois haverá uma equipe preparada para acolher as crianças durante o evento, permitindo que mães, pais e responsáveis participem das atividades com maior tranquilidade.

A proposta parte do reconhecimento de que o cuidado não deve estar direcionado exclusivamente à pessoa com deficiência, mas também àqueles que diariamente assumem a responsabilidade de cuidar.

“Cuidar de uma pessoa com deficiência exige uma rede de apoio. Queremos que essas famílias encontrem não apenas informações sobre seus direitos, mas também acolhimento, orientação e um espaço onde sejam ouvidas e respeitadas. Cuidar de quem cuida também é uma forma de promover inclusão”, explica Taisa Noronha, diretora do grupo Acolher.