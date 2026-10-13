Fiocruz pra Você leva serviços para o Parque da Tamarineira neste sábado (17)

Durante o evento, haverá atualização da caderneta de vacinação. O público também poderá conhecer pesquisas, serviços e ações desenvolvidas pela Fiocruz PE

Durante o evento, crianças, adolescentes e adultos poderão atualizar a caderneta de vacinação (Foto: Divulgação/Fiocruz)

Vacinação, ciência e atividades de lazer estarão reunidas em mais uma edição do Fiocruz pra Você, que acontece no sábado (17), das 9h às 15h, no Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife. A Fiocruz Pernambuco integra essa iniciativa anual, que aproxima a população das ações desenvolvidas pela instituição e mobiliza para a campanha de multivacinação do Ministério da Saúde.

Durante o evento, crianças, adolescentes e adultos poderão atualizar a caderneta de vacinação com imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, com exceção das vacinas contra a Covid-19 e BCG. Além da vacinação, o público poderá conhecer pesquisas, serviços e ações desenvolvidas pela Fiocruz PE, em uma programação voltada à popularização da ciência.

Entre as atividades, estarão a apresentação de diferentes Serviços de Referência da instituição, nas áreas de peste, doença de Chagas, controle de culicídeos vetores, tuberculose e esquistossomose, além de ações do Laboratório de Doenças Transmissíveis e do Biobanco. Serão apresentados também os cursos de Educação a Distância (EAD) oferecidos pela instituição. A agenda contará ainda com uma roda de conversa sobre “Mulher, Saúde e Redução de Danos”.

Para as crianças, o evento contará ainda com uma programação cultural e recreativa, com atividades conduzidas por arte-educadores, distribuição de pipoca e algodão-doce, interação com bonecos caracterizados e personagens infantis, além de esquetes educativas com temática infantil. A programação inclui ainda o espetáculo Pinte o Cordel com Seu Tom, que une a linguagem do teatro e do cordel em uma atividade de caráter lúdico e educativo.

Vacinação, o que levar?

Crianças: necessário apresentar a caderneta de vacinação.

Adolescentes e adultos: basta apenas documento de identificação com foto (adolescentes precisam estar acompanhados de responsável maior de 18 anos).



