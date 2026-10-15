Hospital Maria Lucinda promove ação gratuita no Parque da Jaqueira neste domingo (18)

Hospital Maria Lucinda (HML) fica no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife (Foto: Divulgação/Hospital Maria Lucinda)

A Fundação Manoel da Silva Almeida (FMSA), que administra o Hospital Maria Lucinda (HML) realiza, neste domingo (18), o Movimento Rosa, uma ação que promove serviços e orientações, além de aula de yoga, nos jardins do Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife.

A ação visa oferecer serviços de saúde e orientações médicas sobre o câncer de mama, que afetará 78.610 pessoas por ano no Brasil no triênio 2026–2028, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Só em 2025, o câncer de mama matou 21.668 mulheres no Brasil, o maior número da série e 39% a mais do que em 2015. A taxa de mortalidade passou de 14,8 para 19,5 óbitos por 100 mil mulheres.

Os dados revelam que, no Sistema Único de Saúde (SUS), entre as mulheres de 20 a 29 anos, sete em cada dez chegam ao diagnóstico da doença já nos estágios 3 ou 4, os mais avançados. Na faixa de 40 a 49 anos, o índice é de 54,6%.

Os números citados são do relatório que analisou dados públicos do Ministério da Saúde sobre exames, diagnósticos, tratamentos e mortes na última década (2015-2025). Considerando todas as idades, metade dos diagnósticos de 2025 ocorreu em fase avançada, uma proporção que subiu durante a pandemia e não voltou ao patamar anterior. O diagnóstico que deixou de ser feito em determinado ano chegou ao seguinte, mais avançado.

A ginecologista Marieta Galindo, diretora médica da Unidade de Pronto-Atendimento do Cabo (UPA Cabo), destaca que as pessoas não costumam procurar as unidades de saúde para tratamento das doenças. "A população normalmente não procura a unidade de saúde para se prevenir da doença, independente de qual seja. No caso do câncer de mama, tem-se um agravante. Muitas mulheres não sabem que, quando existe indicação médica, a mamografia pode ser feita em qualquer idade", reforça.

O momento do diagnóstico altera as chances de cura e a complexidade do tratamento. No estágio 1 - tumores de até 2 centímetros, sem comprometimento da axila -, a taxa de cura gira em torno de 90%. Nos estágios 3 e 4, a sobrevida é menor e o tratamento, bem mais complexo: quimioterapia antes da cirurgia, operações maiores, como a mastectomia, e radioterapia.

Galindo acrescenta informando que manter um estilo de vida saudável ajuda na prevenção e evita possíveis doenças. "É importante que a mulher desde jovem se preocupe com a sua saúde de uma forma geral porque a gente sabe que aquelas que mantêm alimentação saudável e peso adequado à altura; fazem exercícios, amamentam, evitam bebida alcoólica e tabagismo correm menos risco da doença. E, claro, a mamografia é fundamental a partir dos 40 anos, faixa etária que é preconizada tanto pela Sociedade Brasileira de Mastologia quanto pelo SUS. Pois o rastreio precoce salva vidas", conclui.

Ação

O Hospital Maria Lucinda (HML) reunirá diversos profissionais de saúde oferecendo aula de yoga nos jardins do Parque da Jaqueira com a equipe do Serviço Social, das 8h às 9h.

No local, também serão oferecidos serviços de aferição de pressão arterial, medição do nível glicêmico e orientações sobre o câncer de mama. O Movimento Rosa acontece até 12h, no Parque da Jaqueira, na véspera do Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama (19 de outubro).