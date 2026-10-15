Bombeiros realizam mais de 20 mil intervenções preventivas no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida

CBMPE fez 5 mil intervenções preventivas a mais do que o feriado prolongado do 7 de setembro

Ao longo dos três dias, foram empregados 165 militares (Rafael Vieira/DP FOTOS)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) realizou 20.319 intervenções preventivas nas orlas do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes durante a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, no feriado prolongado. O número de intervenções ultrapassa em 5 mil se comparado ao último feriado prolongado, do 7 de setembro.

Nos três dias de feriado, foram empregados 165 militares. A estrutura operacional contou diariamente com 23 unidades táticas, sendo 18 postos de guarda-vidas e cinco embarcações de salvamento, além de três equipes de drones, seis viaturas terrestres e dois micro-ônibus.

Entre as ocorrências registradas, estão 04 afogamentos (sendo todas as vítimas resgatadas com vida, somente uma delas precisou ser conduzida à unidade hospitalar), 02 atendimentos pré-hospitalares e 01 caso de criança perdida.

Como parte das ações preventivas, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) distribuiu 2.500 pulseiras de identificação para crianças, com contatos dos pais ou responsáveis, para facilitar a localização em casos de desencontro nas praias. A operação teve como prioridades a prevenção de ocorrências aquáticas, a orientação aos banhistas e a resposta às emergências durante o feriado.



