Bombeiros realizam mais de 15 mil ações preventivas durante feriadão em Pernambuco

Operação nas praias de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes também registrou um resgate aquático e seis atendimentos a crianças perdidas

Corpo de Bombeiros realizou seis atendimentos a crianças que haviam se perdido dos responsáveis (Foto:Divulgação/CBMPE)

Mais de 15 mil intervenções preventivas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) durante o feriadão, entre os dias 5 e 7 de setembro.

As ações de prevenção e salvamento aquático ocorreram nas orlas de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a corporação, as abordagens realizadas pelos bombeiros incluíram orientações para um banho seguro e alertas sobre situações de risco.

Durante o período, também foram registrados um resgate aquático e seis atendimentos a crianças que haviam se perdido dos responsáveis.

Para o comandante do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), major Luís Otávio Constantino, o resultado da operação demonstra a importância da atuação preventiva e da orientação aos banhistas.

“A prevenção é fundamental para garantir a segurança nas praias, especialmente em períodos de grande movimentação. A distribuição das pulseiras de identificação para as crianças, aliada às orientações e ao monitoramento realizados pelas equipes, contribuiu de forma significativa para a segurança do público e para o sucesso da operação”, destacou.

A operação durante o feriado contou com o emprego integrado de bombeiros militares, embarcações, viaturas e drones. No dia 7, o efetivo foi ampliado para 74 bombeiros militares, com o reforço de três drones. As ações preventivas foram intensificadas diante do aumento do público nas praias durante o feriado.

Operação Verão

O Corpo de Bombeiros lançou, na última sexta-feira (4), a Operação Verão 2026. O esquema contará com cinco embarcações, motos aquáticas, bote inflável de salvamento e dois drones específicos para o monitoramento das praias.

Os equipamentos contam com sistemas de alerta para casos de incidentes e afogamentos. A operação teve início durante o feriadão da Independência e seguirá até 15 de março de 2027.