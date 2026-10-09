Cerca de 60 bombeiros reforçam segurança nas praias de Pernambuco no feriado
Operação que acontece de 10 a 12 de outubro terá distribuição de 2,5 mil pulseiras para crianças; no último feriadão, bombeiros fizeram mais de 15 mil intervenções preventivas
Publicado: 09/10/2026 às 11:20
Cerca de 60 bombeiros reforçam segurança nas praias de Pernambuco no feriado (Rafael Vieira DP FOTOS)
Cerca de 60 bombeiros militares serão mobilizados na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, para reforçar a segurança nas praias do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. A operação começa neste sábado (10) e contará com monitoramento por drones, embarcações de salvamento e distribuição de 2,5 mil pulseiras de identificação para crianças.
A previsão do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) é manter uma média de 50 profissionais empregados diretamente nas ações durante o fim de semana. O efetivo poderá aumentar conforme a movimentação nas praias.
O esquema inclui quatro motos aquáticas, um bote de salvamento, seis caminhonetes, uma viatura de resgate e duas motos de resgate. Os drones serão utilizados para acompanhar as condições nas praias e auxiliar as equipes em terra e no mar.
A corporação orienta os responsáveis a manter as crianças sempre sob supervisão e procurar os guarda-vidas assim que perceberem o desaparecimento de um menor. Para os banhistas, a recomendação é evitar trechos sinalizados como perigosos e não entrar no mar após consumir bebida alcoólica. Emergências podem ser comunicadas pelo telefone 193.
Mais de 15 mil intervenções no último feriado
No feriadão de 5 a 7 de setembro, os Bombeiros realizaram mais de 15 mil intervenções preventivas nas praias do Recife, Olinda e Jaboatão. No mesmo período, houve um resgate aquático e seis atendimentos a crianças que se perderam dos responsáveis.
O maior efetivo foi registrado em 7 de setembro, quando 74 bombeiros atuaram na operação, com apoio de três drones. As equipes fizeram abordagens para orientar os banhistas e alertar sobre situações de risco.
O reforço atual integra a Operação Verão 2026/2027, iniciada em 5 de setembro e prevista para seguir até março do próximo ano. A ação envolve as polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e o Grupamento Tático Aéreo (GTA).
Durante a temporada, a Polícia Militar prevê 10.695 lançamentos operacionais, enquanto a Polícia Civil terá 1.863. A operação também utiliza drones capazes de emitir avisos sonoros para alertar sobre áreas perigosas e situações que possam colocar os banhistas em risco.
PRF intensifica fiscalização nas estradas
Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, de sexta-feira (9) a segunda-feira (12), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026. A expectativa é de aumento no fluxo de veículos, principalmente na BR-101, que dá acesso ao litoral pernambucano. As BRs 232, 428 e 407 também devem registrar maior movimentação.
A fiscalização terá atenção ao excesso de velocidade, à ultrapassagem pelo acostamento e à condução sob efeito de álcool. Os agentes também vão verificar o uso do cinto de segurança, os equipamentos obrigatórios para o transporte de crianças e a documentação dos veículos e condutores.
O Núcleo de Operações Aéreas da PRF ficará de prontidão para atendimentos aeromédicos em conjunto com o Samu Metropolitano do Recife. A corporação orienta os motoristas a revisar os veículos antes de viajar e informa que ocorrências nas rodovias federais podem ser comunicadas pelo telefone 191.