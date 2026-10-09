Operação que acontece de 10 a 12 de outubro terá distribuição de 2,5 mil pulseiras para crianças; no último feriadão, bombeiros fizeram mais de 15 mil intervenções preventivas

Cerca de 60 bombeiros reforçam segurança nas praias de Pernambuco no feriado (Rafael Vieira DP FOTOS)

Cerca de 60 bombeiros militares serão mobilizados na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, para reforçar a segurança nas praias do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. A operação começa neste sábado (10) e contará com monitoramento por drones, embarcações de salvamento e distribuição de 2,5 mil pulseiras de identificação para crianças.

A previsão do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) é manter uma média de 50 profissionais empregados diretamente nas ações durante o fim de semana. O efetivo poderá aumentar conforme a movimentação nas praias.

O esquema inclui quatro motos aquáticas, um bote de salvamento, seis caminhonetes, uma viatura de resgate e duas motos de resgate. Os drones serão utilizados para acompanhar as condições nas praias e auxiliar as equipes em terra e no mar.

A corporação orienta os responsáveis a manter as crianças sempre sob supervisão e procurar os guarda-vidas assim que perceberem o desaparecimento de um menor. Para os banhistas, a recomendação é evitar trechos sinalizados como perigosos e não entrar no mar após consumir bebida alcoólica. Emergências podem ser comunicadas pelo telefone 193.

Mais de 15 mil intervenções no último feriado

No feriadão de 5 a 7 de setembro, os Bombeiros realizaram mais de 15 mil intervenções preventivas nas praias do Recife, Olinda e Jaboatão. No mesmo período, houve um resgate aquático e seis atendimentos a crianças que se perderam dos responsáveis.

O maior efetivo foi registrado em 7 de setembro, quando 74 bombeiros atuaram na operação, com apoio de três drones. As equipes fizeram abordagens para orientar os banhistas e alertar sobre situações de risco.

O reforço atual integra a Operação Verão 2026/2027, iniciada em 5 de setembro e prevista para seguir até março do próximo ano. A ação envolve as polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e o Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Durante a temporada, a Polícia Militar prevê 10.695 lançamentos operacionais, enquanto a Polícia Civil terá 1.863. A operação também utiliza drones capazes de emitir avisos sonoros para alertar sobre áreas perigosas e situações que possam colocar os banhistas em risco.

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PRF intensifica fiscalização nas estradas

Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, de sexta-feira (9) a segunda-feira (12), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026. A expectativa é de aumento no fluxo de veículos, principalmente na BR-101, que dá acesso ao litoral pernambucano. As BRs 232, 428 e 407 também devem registrar maior movimentação.

A fiscalização terá atenção ao excesso de velocidade, à ultrapassagem pelo acostamento e à condução sob efeito de álcool. Os agentes também vão verificar o uso do cinto de segurança, os equipamentos obrigatórios para o transporte de crianças e a documentação dos veículos e condutores.

O Núcleo de Operações Aéreas da PRF ficará de prontidão para atendimentos aeromédicos em conjunto com o Samu Metropolitano do Recife. A corporação orienta os motoristas a revisar os veículos antes de viajar e informa que ocorrências nas rodovias federais podem ser comunicadas pelo telefone 191.

