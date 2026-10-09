Bombeiros controlam incêndio em área de mata na UnB

Dezenas de bombeiros atuaram na operação de combate ao incêndio que durou mais de duas horas (LUIZ CLÁUDIO FERREIRA/AGÊNCIA BRASIL)

Pelo menos 40 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conseguiram controlar um incêndio na tarde desta sexta-feira (9), que durou mais de duas horas, em uma área de mata no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB).

De acordo com o coordenador de logística do Prevfogo (ligado ao Ibama), Marcos Rocha, ainda não era possível identificar a causa do incêndio na área de Cerrado.

Rocha informou, no entanto, que o clima quente e seco, e o vento fizeram os focos se espalharem. Ele acrescentou que foi possível proteger a área patrimonial da Faculdade de Educação Física e do Centro Olímpico, que ficam próximo à mata.

“A secura do tempo pode fazer com que alguma fagulha espalhe o fogo. Como está muito seco e havia um vento os focos se espalharam rapidamente”, explicou.

Para debelar as chamas, as equipes, chegaram a puxar água da piscina do Centro Olímpico.

Os bombeiros militares atuaram com drones para combater toda a extensão do incêndio, próximo a uma avenida de grande circulação na Asa Norte, a L4. Inclusive a sede do Prevfogo fica nesta via.

Atividades suspensas

A chefe do Centro Olímpico, professora Marisete Safons, suspendeu todas as atividades no espaço durante esta tarde.

“Nós retiramos todas as crianças que estavam aqui no parque aquático para fazer atividades e cancelamos as atividades acadêmicas."

Ela testemunha que, neste ano, foi o primeiro incêndio na região: “Nós escutamos os estalos do fogo e já acionamos os bombeiros que agiram rapidamente”