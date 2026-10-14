Bombeiros continuam trabalho de rescaldo após incêndio em depósito no Ibura

Chamas atingiram depósito de pallets durante a madrugada desta quarta (14)

Bombeiros realizam o rescaldo em depósito no Ibura (Rafael Vieira/DP Foto)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) segue trabalhando no depósito de pallets atingido por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (14), no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Ao longo da manhã, agentes realizam o rescaldo, fase em que brasas, focos de calor ocultos e materiais que possam provocar a reignição das chamas são localizados e eliminados.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o tenente Quirino, do Corpo de Bombeiros, afirmou que a fase, ainda que extensa, não apresenta risco. “Como aqui tem muito material sólido, que queima também em profundidade, a gente precisa de equipamento de sapa ou de uma retroescavadeira para revirar e apagar esses focos que ficam embaixo”, explica.

De acordo com o tenente, apenas a parte externa do galpão foi atingida diretamente, e as edificações no entorno do local não foram afetadas.