Criançada terá programação especial na Torre Malakoff

Torre Malakoff (MARINA TORRES/DP)

O Espaço Ciência, equipamento do Governo de Pernambuco, que segue fechado desde setembro de 2025, para requalificação, realizará, por meio do projeto Ciência Móvel, uma programação especial na Torre Malakoff, no Recife Antigo, em homenagem à Semana da Criança.

De 15 a 18 de outubro, o público poderá explorar diferentes áreas do conhecimento por meio de experimentos interativos e oficinas que aproximam a ciência do cotidiano de forma lúdica e acessível.

Na quinta (15) e na sexta-feira (16), das 13h às 17h, a exposição do Ciência Móvel contará com atividades de Física, Química, Matemática, Biologia, Astronomia e História.

No sábado (17) e no domingo (18), das 14h às 18h, além da exposição, serão realizadas oficinas especiais de Astronomia. No sábado, a programação inclui a construção de um modelo tridimensional para explorar campos magnéticos e a produção de uma luneta astronômica de baixo custo com materiais recicláveis.

Já no domingo, o público poderá participar de atividades interativas e inclusivas de Astronomia, construir e lançar foguetes educativos com garrafas PET e conhecer o funcionamento de um mini observatório solar indígena, que apresenta conhecimentos astronômicos desenvolvidos pelos povos indígenas brasileiros.

Espaço Ciências

O Espaço Ciências está fechado desde o fim de 2025 para requalificação, o local tinha previsão de reabertura para o mês de julho. Mas segue em obras. Segundo a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), responsáveis pelos serviços e pela gestão do equipamento, respectivamente, a previsão de entrega para o público seria agora, no mês de outubro.