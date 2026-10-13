Hospital Maria Lucinda arrecada doações no Mês das Crianças

Brinquedos, doces e roupas novas ou em bom estado serão recebidos

As doações devem ser entregues na Sociedade dos Amigos do Hospital Maria Lucinda, localizada no próprio hospital (Foto: Divulgação)

Pelo terceiro ano, o Hospital Maria Lucinda (HML), no bairro do Parnamirim, faz do Mês das Crianças uma celebração à solidariedade, arrecadando donativos para as crianças atendidas pela filantropia da unidade.

Quem quiser se juntar a essa corrente, pode doar, até o dia 31 de outubro, doces, brinquedos e roupas novas ou em bom estado. As beneficiárias são as 200 crianças que por lá passam, semanalmente. As doações devem ser entregues na Sociedade dos Amigos do Hospital Maria Lucinda (SAHIMA), localizada no próprio hospital.

“A ação integra as iniciativas de humanização desenvolvidas pelo hospital e busca proporcionar às crianças atendidas no ambulatório uma programação construída com a união de diferentes setores do hospital, todos mobilizados pela felicidade de nossos pequenos pacientes”, comenta Manuela Araújo, coordenadora do Ambulatório do HML.