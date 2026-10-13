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Dia das Crianças na Mata do Passarinho terá programação gratuita nesta quarta-feira (14), em Olinda

Iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Olinda e a CPRH

César Moura

Publicado: 13/10/2026 às 11:31

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Crianças andando na Mata, em Passarinho/Foto: Secom/Olinda

Crianças andando na Mata, em Passarinho (Foto: Secom/Olinda )

O Dia das Crianças já passou, mas a programação para a garotada continua. Nesta quarta-feira (14), a Prefeitura de Olinda fará uma atividade na Mata do Passarinho. A ação acontecerá das 9h às 12h, na Reserva de Floresta Urbana Mata do Passarinho, localizada na Rua do Passarinho, nº 6-10, com uma programação especial voltada ao público infantil

A programação inclui atividades de arte-educação, educação ambiental, brincadeiras e uma trilha ecológica. A participação é gratuita e aberta a todas as crianças, sem necessidade de inscrição prévia.

A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Olinda e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Serviço

Dia das Crianças na Mata do Passarinho
Quando: Quarta-feira (14), das 9h às 12h
Onde: Reserva de Floresta Urbana Mata do Passarinho — Rua do Passarinho, nº 6-10, Olinda
Público: Crianças e famílias
Entrada: Gratuita
Inscrição: Não é necessário agendamento; participação por demanda espontânea.


Veja também:

Crianças , Dia das crianças , Mata do Passarinho , Olinda , Programação
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