Dia das Crianças na Mata do Passarinho terá programação gratuita nesta quarta-feira (14), em Olinda

Iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Olinda e a CPRH

Crianças andando na Mata, em Passarinho (Foto: Secom/Olinda )

O Dia das Crianças já passou, mas a programação para a garotada continua. Nesta quarta-feira (14), a Prefeitura de Olinda fará uma atividade na Mata do Passarinho. A ação acontecerá das 9h às 12h, na Reserva de Floresta Urbana Mata do Passarinho, localizada na Rua do Passarinho, nº 6-10, com uma programação especial voltada ao público infantil

A programação inclui atividades de arte-educação, educação ambiental, brincadeiras e uma trilha ecológica. A participação é gratuita e aberta a todas as crianças, sem necessidade de inscrição prévia.

A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Olinda e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Serviço



Dia das Crianças na Mata do Passarinho

Quando: Quarta-feira (14), das 9h às 12h

Onde: Reserva de Floresta Urbana Mata do Passarinho — Rua do Passarinho, nº 6-10, Olinda

Público: Crianças e famílias

Entrada: Gratuita

Inscrição: Não é necessário agendamento; participação por demanda espontânea.



