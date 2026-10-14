PF apreende celular e notebooks em operação contra abuso sexual infantojuvenil em Pernambuco

Mandado de busca foi cumprido em Catende, na Zona da Mata Sul, após investigação sobre grupo no Telegram que divulgava e oferecia arquivos com material de abuso sexual de crianças e adolescentes

Operação da PF resultou na apreensão de quatro dispositivos eletrônicos (Foto: PF/Divulgação)

A Polícia Federal apreendeu um celular, um tablet e dois notebooks durante uma operação contra crimes de divulgação e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil na internet, deflagrada nesta quarta-feira (14), em Catende, na Mata Sul de Pernambuco.

Batizada de Operação Elo Oculto, a ação teve como alvo um endereço no município, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após a identificação de atividades suspeitas em um grupo do aplicativo Telegram, no qual teriam sido divulgados e oferecidos arquivos contendo material de abuso sexual de crianças e adolescentes.

Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão submetidos à perícia para aprofundar as investigações e identificar possíveis outros elementos relacionados aos crimes investigados.